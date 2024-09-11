"Костя просто имел в виду, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате, а не в "Сосьедаде". Ему нравится чемпионат Испании. Мне кажется, что он ему больше всего и подходит. Ему нравится и Англия, но как сейчас туда попадёшь?", - цитирует агента Metaratings.
Ранее нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что хотел бы вновь сыграть с Арсеном Захаряном, который на данный момент выступает за испанский "Реал Сосьедад".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах восемь матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент Тюкавина: Костя хотел бы попробовать свои силы в Испании
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о словах своего клиента о том, что он бы хотел поиграть в "Реал Сосьедаде".
Фото: ФК "Динамо"