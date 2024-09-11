СМИ: "Локомотив" подписал контракт с Монтесом, сумма трансфера - 8 млн евро

Московский " Локомотив " подписал контракт с мексиканским защитником испанской "Альмерии" Сесаром Монтесом, завтра состоится официальная презентация игрока.

Фото: IMAGO

Об этом сообщает Kery Ruiz, по информации источника, сумма трансфера составит 8 миллионов евро, а трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.



Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игрок проходит медосмотр для перехода в московский клуб, по его информации, "железнодорожники" отдадут за мексиканца не 8, а 6 миллионов евро.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего центрального защитника в 3 миллиона евро. Монтес в текущем сезоне сыграл один матч за "Альмерию".



Монтес входит в состав сборной Мексики, за национальную команду защитник провел 47 матчей и забил один гол. На клубном уровне он выступал за мексиканский "Монтеррей", откуда переехал в чемпионат Испании, где играл за "Эспаньол" и "Альмерию".