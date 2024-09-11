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Источник: "Рубин" подписал контракт с нападающим клуба из итальянской Серии Б

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Казанский "Рубин" подписал контракт с албанским нападающим итальянского клуба из серии Б "Фрозиноне" Марвина Чуни.
Фото: IMAGO
Игрок успешно прошел медобследование и после согласовал условия личного контракта, трудовое соглашение рассчитано на четыре года, сообщил источник.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "Фрозиноне" четыре матча в Серии Б, в которых забил один гол. Чуни является воспитанником мюнхенской "Баварии". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в 900 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ"

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