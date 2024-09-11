"Думаю, что еще пару игроков заявим и закончим. Пока трансферная кампания не завершена — минимум два игрока присоединятся", - приводит слова Садыгова "Чемпионат".
Напомним, летнее трансферное окно в чемпионате России закроется в четверг, 12 сентября.
После 7 туров "Химки" занимают 13-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подмосковная команда набрала на данный момент 6 очков. В семи матчах красно-черные одержали одну победу, трижды сыграли вничью и три раза проиграли.
Садыгов: трансферная кампания "Химок" еще не завершена
Инвестор "Химок" бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб не завершил работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Химки"