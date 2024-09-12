Встреча 8-го тура РПЛ пройдет в Москве 14 сентября, начало матча запланировано на 16:30 по столичному времени.
- Я знаю нескольких игроков "Зенита". Знаю Вендела, это мой хороший друг, мы с ним общаемся. Это будет замечательная и красивая игра. Надеюсь, мы одержим победу, - передает слова футболиста ЦСКА "Матч ТВ".
После семи проведенных туров лидером РПЛ является "Зенит", набравший 17 баллов. В активе московского ЦСКА на три очка меньше и четвертая строчка в турнирной таблице.
Роша принадлежит ЦСКА с 2022 года. На его счету 77 матчей за "армейцев", в которых он забил шесть голов и сделал столько же ассистов на партнеров.
Виллиан Роша - о матче с "Зенитом": это будет замечательная и красивая игра. Надеюсь, ЦСКА победит
Защитник ЦСКА Виллиан Роша перед матчем с "Зенитом" рассказал о дружбе с игроком петербургской команды Венделом.
Фото: "Матч ТВ"