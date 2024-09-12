"Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила.
Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали", - цитирует Осинькина "СЭ".
В летнее трансферное окно в СМИ появилась информация, что самарские "Крылья Советов" на правах свободного агента могут подписать нападающего Артема Дзюбу. Сегодня, 12-го сентября, журналист Иван Карпов сообщил, что форвард в ближайшее время перейдет в тольяттинский "Акрон".
Нападающий Александр Соболев в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро. Ранее форвард выступал за самарские "Крылья Советов".
Команда Игоря Осинькина оформила трансфер нападающего "Зенита" Ивана Сергеева за 2 миллиона евро. Ранее форвард уже выступал за самарский клуб - Сергеев записал на свой счет 51 забитый мяч и 15 результативных передач в 66-ти встречах во всех турнирах.
Игорь Осинькин рассказал, почему "Крылья Советов" не пытались подписать Артема Дзюбу и Александра Соболева
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин объяснил, почему клуб не стал подписывать Дзюбу и Соболева.
Фото: ФК "Крылья Советов"