"То, что "Локомотиву" нужен центральный защитник, это бесспорно. Это позиция у них проблемная, они давно туда игрока искали. Конечно, посмотрим, как мексиканец впишется в команду. Тем более, что Монтес — вице-капитан сборной Мексики и думаю, что он усилит "Локомотив". Так что, это очень правильно приобретение", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Сегодня, 12-го сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе центрального защитника Сесара Монтеса из испанской "Альмерии", предположительная сумма трансфера - 6 миллионов евро. В прошлом сезоне мексиканец провел за испанский клуб во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года. После 7-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.
Наумов: Монтес - вице-капитан сборной Мексики, он усилит "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переходе защитника Сесара Монтеса.
Фото: ФК "Локомотив"