Напомним, в 2022 году в матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" произошла массовая драка, стычка в том числе была и у Соболева с Барриосом.
- Мы все здесь профессионалы. Все эти эмоции – часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом.
У нас с ним всё отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в "Зенит", хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести "Зенит" к чемпионству, - передает слова колумбийца Metaratings.
Напомним, Соболев перешел в клуб с берегов Невы из "Спартака" в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года.
Соболев уже провел одну игру за "Зенит" - в сентябре петербургский клуб провел товарищескую встречу с "Кайратом" (4:3). В РПЛ Соболев может дебютировать за "Зенит" завтра, 14 сентября. Команда Сергея Семака на выезде встретится с ЦСКА.
30-летний Барриос в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, но не отметился результативными действиями. Соболев сыграл только в одном матче - в первом туре РПЛ, когда "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2).
Барриос рассказал о своих взаимоотношениях с Соболевым, с которым у него ранее был конфликт
Футболист "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, какие у него взаимоотношения с новичком клуба Александром Соболевым.
Фото: "Чемпионат"