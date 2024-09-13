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Президент РФС Дюков заявил, что сборная России может сыграть с Таиландом

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может сыграть с национальной командой Таиланда.
Фото: РФС
"Вполне возможно, что матч с Таиландом состоится, если будет такая возможность. Мы ставили задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Но как и говорил, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях", - цитирует Дюкова "Чемпионат".

В сентября национальная команда России одержала выездную победу над Вьетнамом со счетом 3:0. Команда Валерия Карпина в Ханое должна была провести товарищескую встречу с Таиландом, однако матч отменился из-за испортившихся климатических условий.

В марте 2024 года Россия одержала победу в товарищеском матче над сборной Сербией со счетом 4:0, встреча проходила на домашнем стадионе московского "Динамо", а в июне подопечные Валерия Карпина с таким же счетом разгромили сборную Белоруссии в выездном матче.

РФС Сборная России Сборная Таиланда Александр Дюков
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