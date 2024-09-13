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Рауль Рианчо раскритиковал болельщиков "Спартака" за кричалки про Александра Соболева

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Бывший тренр московского "Спартака" Рауль Рианчо раскритиковал болельщиков красно-синих за нецензурные кричалки про нападающего Александра Соболева, перешедшего в петербургский "Зенит".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Оскорбления Соболева не красят болельщиков "Спартака". Никогда не нужно опускаться до оскорблений. Ненависть — негативная эмоция, которая разрушает человека", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

В конце августа 2024 года нападающий Александр Соболев перешёл из московского "Спартака", в составе которого провёл 4,5 года, в петербургский "Зенит". Сумма компенсации за трансфер 27-летнего форварда, по сообщениям СМИ, составила 10 млн евро.

На матче легенд "Спартака", который прошёл 11 сентября, фанаты московского клуба скандировали про Александра Соболева нецензурные кричалки. Кроме того, болельщики вывешивали на трибунах плакаты, которые также содержали оскорбительные обращения в адрес футболиста.

Рауль Рианчо Спартак Зенит Александр Соболев
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