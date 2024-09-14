"Я бы не сказал, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе. Он провел лишь один хороший отрезок чемпионата в прошлом сезоне, и ему есть что доказывать. Мусаев примерно в такой же ситуации. Конкуренция — отличная вещь!", - цитирует Корнеева "СЭ".
Московский ЦСКА арендовал нападающего "Сочи" Сауля Гуарирапу до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа. В текущем сезоне форвард провел за южан девять матчей в рамках Первой лиги и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. После 7-ми сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Корнеев: я бы не сказал, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе
Российский функционер Игорь Корнеев высказался о переходе Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА