"Когда много моментов, много забитых голов, наверное, это хорошо. Но тренеры будут разбирать эту игру. Второй гол Сперцяна успокоил этот матч, а так могли бы и 4:4 закончить, никто бы не удивился. И там, и там были стопроцентные моменты. "Краснодар" набирает ход, в этой встрече они оказались мастеровитее, но пока в игре нет баланса", — сказал Корнаухов в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
"Краснодар" в матче 8-го тура чемпионата России сезона-2024/25 на своём поле принимал футбольной клуб "Ростов". Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:0. Эта победа стала для чёрно-зелёных пятой подряд в Российской Премьер-Лиги.
Всего с начала сезона "Краснодар" одержал пять побед, три раза сыграл вничью и ни разу не проиграл. Таким образом, коллектив под руководством Мурада Мусаева за восемь матчей набрал 18 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" из Санкт-Петербурга на 2 очка.
Корнаухов: "Краснодар" набирает ход, но пока в игре нет баланса
Футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился своим мнением об игре "Краснодара" после победы над "Ростовом" в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"