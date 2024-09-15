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Семак - о заряде "Зенит" - позор российского футбола": сильных не любят

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Наставник "Зенита" высказался об оскорбительной кричалке в адрес команды со стороны болельщиков других клубов.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Кричалка "Зенит" - позор российского футбола"? Сильных не любят", - приводит слова Семака "РБ Спорт".

"Зенит" является действующим чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне на счету сине-бело-голубых 20 очков в 8-ми матчах. Отрыв от занимающего 2-е место "Краснодара" составляет 2 очка.

В минувшем туре "Зенит" одержал победу над ЦСКА (1:0) в выездном матче. Единственный гол на свой счет записал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Сергей Семак Зенит
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