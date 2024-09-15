"Кричалка "Зенит" - позор российского футбола"? Сильных не любят", - приводит слова Семака "РБ Спорт".
"Зенит" является действующим чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне на счету сине-бело-голубых 20 очков в 8-ми матчах. Отрыв от занимающего 2-е место "Краснодара" составляет 2 очка.
В минувшем туре "Зенит" одержал победу над ЦСКА (1:0) в выездном матче. Единственный гол на свой счет записал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
Семак - о заряде "Зенит" - позор российского футбола": сильных не любят
Наставник "Зенита" высказался об оскорбительной кричалке в адрес команды со стороны болельщиков других клубов.
Фото: официальный сайт "Зенита"