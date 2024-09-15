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Представитель Дзюбы: на данный момент Артём — лучший нападающий в истории российского футбола

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Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"
"Артём хочет доказать самому себе, что ещё есть порох в пороховницах. Хотя глобально Дзюба всем давно всё доказал. На данный момент Артём — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артёму не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого всё возможное", - цитирует Гольдмана Sport24.

По окончании сезона-2023/2024 Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента. В прошлом сезоне нападающий записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 25-ти матчах во всех турнирах. В последний день трансферного окна форвард присоединился к тольяттинскому "Акрону".

Сегодня, 15-го сентября, команда Заура Тедеева примет на своем поле подмосковные "Химки" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 5 набранных очков.

Артем Дзюба Акрон
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