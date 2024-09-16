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Артур Гомес: перед переходом в "Динамо" общался только с Бителло, он рассказал много хорошего о России

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Новичок "Динамо" Артур Гомес рассказал, с кем из своих одноклубников уже был знаком до переезда в Россию.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Перед переездом в Россию знал Бителло и Бальбуэна, с которыми играл в чемпионате Бразилии. Лично был знаком еще с Хорхе Карраскалем. Но перед переходом в "Динамо" общался только с Бителло, он рассказал много хорошего о России, местном чемпионате и "Динамо". Это сильно повлияло на мое решение переехать сюда", - заявил Гомес.

Московское "Динамо" подписало бразильского вингера Артура Гомеса из "Крузейро". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро. Соотечественник Гомеса Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023-го года. Год назад "Динамо" заплатило за его трансфер "Гремио" 10 миллионов евро.

Артур Гомес дебютировал за "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ против "Ахмата". Новичок вышел на поле с первых минут и был заменен на 67-й минуте игры. Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2.

Источник: "СЭ"

Артур Гомес Бителло Динамо Российские трансферы
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