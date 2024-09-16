"Перед переездом в Россию знал Бителло и Бальбуэна, с которыми играл в чемпионате Бразилии. Лично был знаком еще с Хорхе Карраскалем. Но перед переходом в "Динамо" общался только с Бителло, он рассказал много хорошего о России, местном чемпионате и "Динамо". Это сильно повлияло на мое решение переехать сюда", - заявил Гомес.
Московское "Динамо" подписало бразильского вингера Артура Гомеса из "Крузейро". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро. Соотечественник Гомеса Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023-го года. Год назад "Динамо" заплатило за его трансфер "Гремио" 10 миллионов евро.
Артур Гомес дебютировал за "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ против "Ахмата". Новичок вышел на поле с первых минут и был заменен на 67-й минуте игры. Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2.
Источник: "СЭ"
Артур Гомес: перед переходом в "Динамо" общался только с Бителло, он рассказал много хорошего о России
Новичок "Динамо" Артур Гомес рассказал, с кем из своих одноклубников уже был знаком до переезда в Россию.
Фото: ФК "Динамо" Москва