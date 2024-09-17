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Иван Сергеев: в оптимальной форме можно побороться за звание лучшего бомбардира

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Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал о своей борьбе за звание лучшего бомбардира.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Главное — играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Думаю, тогда и за лучшего бомбардира можно побороться. Но, глобально, не обращаю на это внимание. Главное, чтобы команда побеждала", - приводит слова Сергеева Sport24.

Нападающий Иван Сергеев в начале сентября перешёл из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов". 29-летний форвард подписал с волжанами трёхлетний контракт.

Иван Сергеев в Российской Премьер-Лиге в общей сложности, начиная с 2021 года, в составе "Зенита" и "Крыльев Советов" провёл 85 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 18 голевых передач.

Иван Сергеев Крылья Советов
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