"Главное — играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Думаю, тогда и за лучшего бомбардира можно побороться. Но, глобально, не обращаю на это внимание. Главное, чтобы команда побеждала", - приводит слова Сергеева Sport24.
Нападающий Иван Сергеев в начале сентября перешёл из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов". 29-летний форвард подписал с волжанами трёхлетний контракт.
Иван Сергеев в Российской Премьер-Лиге в общей сложности, начиная с 2021 года, в составе "Зенита" и "Крыльев Советов" провёл 85 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 18 голевых передач.
Иван Сергеев: в оптимальной форме можно побороться за звание лучшего бомбардира
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал о своей борьбе за звание лучшего бомбардира.
Фото: ФК "Крылья Советов"