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Газзаев назвал лучший летний трансфер ЦСКА

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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о трансферной политике московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что касается трансферов армейцев, то они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в "Сочи". Даже в матче с "Зенитом", выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение", - цитирует Газзаева "СЭ".

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за "Сочи" в Первой Лиге девять матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Нападающий перешел в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа.

Гуарирапа дебютировал за команду Марко Николича в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:1), выйдя на поле во втором тайме. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в 1,2 миллионов евро. В следующем туре московский ЦСКА сыграет на выезде с казанским "Рубином".

Валерий Газзаев ЦСКА
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