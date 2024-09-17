Газзаев назвал лучший летний трансфер ЦСКА

"Что касается трансферов армейцев, то они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в "Сочи". Даже в матче с "Зенитом", выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение", - цитирует Газзаева "СЭ".
В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за "Сочи" в Первой Лиге девять матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Нападающий перешел в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа.
Гуарирапа дебютировал за команду Марко Николича в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:1), выйдя на поле во втором тайме. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в 1,2 миллионов евро. В следующем туре московский ЦСКА сыграет на выезде с казанским "Рубином".
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Фото: ПФК ЦСКА