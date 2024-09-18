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Защитник "Зенита" Сергей Волков успешно перенес операцию после разрыва "крестов"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал результаты проведения операции травмированному защитнику сине-бело-голубых Сергею Волкову.
Фото: ФК "Зенит"
"Операция прошла успешно", - сказал Медведев.

В начале сентября 22-летний Сергей Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время тренировки. Сроки восстановления и возвращению в игру пока неизвестны. В текущем сезоне Волков принял участие в шести матчах сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России. Результативными действиями он пока не отметился.

Молодой крайний защитник перешел в петербургский клуб из "Краснодара" этим летом, с игроком подписали контракт до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Источник: "Спорт Экспресс"

Зенит Сергей Волков
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