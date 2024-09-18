"Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать. В каких-то матчах этого достаточно, а в каких-то будет не хватать", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором "Ростов" принимал на своем поле "Оренбург". Игра завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.
Таким образом команда Валерия Карпина набрала 9 очков и гарантировала участие в плей?офф турнира. Оренбуржцы не набрали ни одного балла, потерпев поражения во всех четырех кубковых встречах.
Карпин - о победе "Ростова" над "Оренбургом": реализация пока не на высшем уровне
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в Кубке России над "Оренбургом" (3:1).
Фото: ФК "Ростов"