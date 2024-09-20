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Миранчук - о вундеркинде "Локомотива" Батракове: он может достичь большего, чем я

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Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук оценил игру 19-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"В последнее время везде только о нем и говорят. Он может и большего достичь. Тут даже сравнивать не надо. У него своя жизнь. Он молодец, хорошо работает, наслаждается игрой", - сказал Миранчук.

Воспитанник академии "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне закрепился в основе первой команды и за восемь матчей забил пять голов и сделал пять голевых передач в Российской Премьер-Лиги. Прямо сейчас это один из лучших игроков лиги по статистике "гол+пас". С июня по сентябрь его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, скакнула с 700 тысяч евро до 5 миллионов евро. Контракт молодого полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2027 года.

Алексей Миранчук также является воспитанником "Локомотива", в составе красно-зеленых он становился чемпионом России. В сентябре 2020 года полузащитник перешел в "Аталанту", играл в аренде в "Торино", в последний свой сезон в итальянском клубе Алексей стал обладателем Кубка Лиги Европы. Эти летом 29-летний российский полузащитник перешел в американский клуб "Атланта Юнайтед".

Источник: Sport24

Алексей Батраков Алексей Миранчук
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