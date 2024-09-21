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Семак: команда хорошо приняла Соболева, мы все находимся в одной лодке

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Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, как футболисты команды отреагировали на переход форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Как команда приняла Соболева? Хорошо. Мы все находимся в одной лодке и понимаем, что занимаемся одним делом. Мы предпринимаем всё для достижения наших целей и задач. Ребята, тот же Барриос, абсолютно все говорят, что мы все друг за друга, потому что делаем одно общее дело, - передает слова главного тренера сине-бело-голубых "Матч ТВ".

27-летний нападающий стал игроком петербургского клуба в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Соболев сыграл в двух официальных матчах за "Зенит" - против ЦСКА и "Рубина". Футболист отметился одной результативной передачей.

"Зенит" в восьми турах РПЛ набрал 20 баллов и лидирует в турнирной таблице.

Сергей Семак Александр Соболев Зенит
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