- Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно. Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить, - передает слова Дзюбы Metaratings.
Дзюба пополнил состав тольяттинского клуба перед закрытием трансферного окна. В составе "Акрона" футболист провел два матча в РПЛ и сделал три ассиста на партнеров.
Дзюба был без клуба все лето после истечения срока трудового договора с московским "Локомотивом". Контракт нападающего с "Акроном" рассчитан на один год.
"Акрон" в девяти турах набрал 8 баллов и занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.
Дзюба: меня вдохновляет то, что в меня поверили
Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался после своего возвращения в Российскую Премьер-лигу.
Фото: ФК "Акрон"