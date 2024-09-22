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Дзюба: меня вдохновляет то, что в меня поверили

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Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался после своего возвращения в Российскую Премьер-лигу.
Фото: ФК "Акрон"
- Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно. Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить, - передает слова Дзюбы Metaratings.

Дзюба пополнил состав тольяттинского клуба перед закрытием трансферного окна. В составе "Акрона" футболист провел два матча в РПЛ и сделал три ассиста на партнеров.

Дзюба был без клуба все лето после истечения срока трудового договора с московским "Локомотивом". Контракт нападающего с "Акроном" рассчитан на один год.

"Акрон" в девяти турах набрал 8 баллов и занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.

Артем Дзюба Акрон
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