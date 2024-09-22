"Думаю, в эпизоде с удалением Гогуа могла быть желтая карточка, там бежал Филин, перекрывал соперника. Седрик нарушил правила, но сделал все правильно — до штрафной площади, в принципе, спас от захода в штрафную, где могло быть опаснее", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Центральный защитник "Химок" Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в 1-м тайме матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом". В первом тайме команды не смогли открыть счет. Напомним, что Гогуа перешел в подмосковный клуб этим летом на правах свободного агента.
На данный момент команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6-ю набранными очками, оренбуржцы занимают 13-е место с таким же количеством набранных очков. Команды встречались между собой на групповом этапе Кубка России, в той встрече победу одержала подмосковная команда - 1:0.
Агент Гогуа: в эпизоде с удалением Седрика могла быть желтая карточка
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Химок" Седрика Гогуа высказался об удалении с поля своего клиента в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Химки"