Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Пьянич прокомментировал свой прилёт в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич высказался о предстоящем трансфере в ЦСКА после прилёта в Москву.
Фото: Getty Images
- Какие у меня эмоции от прилёта в Москву? Очень рад. Не могу дождаться старта, - передаёт слова Пьянича "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что ЦСКА подпишет контракт с 34-летним экс-полузащитником "Ромы", "Ювентуса" и "Барселоны" Миралемом Пьяничем, который сейчас находится без клуба. Осенью 2023 года в ходе переговоров РФС с футбольной федерацией Боснии о проведении возможного товарищеского матча национальных команд Пьянич стал одним из игроков, публично отказавшихся приезжать в Россию на эту игру.

ЦСКА Миралем Пьянич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится