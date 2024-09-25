- Какие у меня эмоции от прилёта в Москву? Очень рад. Не могу дождаться старта, - передаёт слова Пьянича "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что ЦСКА подпишет контракт с 34-летним экс-полузащитником "Ромы", "Ювентуса" и "Барселоны" Миралемом Пьяничем, который сейчас находится без клуба. Осенью 2023 года в ходе переговоров РФС с футбольной федерацией Боснии о проведении возможного товарищеского матча национальных команд Пьянич стал одним из игроков, публично отказавшихся приезжать в Россию на эту игру.
Пьянич прокомментировал свой прилёт в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич высказался о предстоящем трансфере в ЦСКА после прилёта в Москву.
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