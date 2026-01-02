"Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ. У нас очень сильная лига. Успех "Балтики" — это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября 2024 года.
После 18 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами страны.
"Пример, что наши тренеры могут совершать чудеса". Непомнящий - о "Балтике"
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил текущие результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"