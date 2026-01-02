Погребняк назвал лучшего российского футболиста по итогам 2025 года

"Лучший российский игрок 2025 года — Алексей Батраков", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и три забитых гола. Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.
Фото: ФК "Локомотив"