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Сёмин - о переходе Пьянича в ЦСКА: в любую команду РПЛ нужен футболист, который будет сильнее российских игроков

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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал ожидаемый переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Шардж"
"В любую команду РПЛ нужен футболист, который будет сильнее российских игроков. Но мне сложно прокомментировать переход Пьянича в ЦСКА, потому что я его не видел очень давно, а также ему уже 34 года", - сказал Сёмин.

Пьянич в интервью СМИ подтвердил, что 25 сентября пройдет медосмотр и подпишет контракт с ЦСКА по схеме "1+1". Ранее сообщалось, что 34-летний игрок перейдет в московский клуб в статусе свободного агента. По информации журналиста Ивана Карпова, Пьянич будет получать в ЦСКА 1 миллион евро за сезон без учета бонусов за хорошую игру.

В прошлом сезоне Пьянич выступал в клубе "Шардж" из чемпионата ОАЭ и отметился 11-ю голевыми передачами. Напомним, босниец играл за "Барселону", туринский "Ювентус", "Рому", "Бешикташ" и французские "Лион" и "Мец". По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 3 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Миралем Пьянич Юрий Семин Российские трансферы
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