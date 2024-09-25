Бывший главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич может сменить на посту наставника "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Как сообщает "Чемпионат", назначение Игнашевича в самарский клуб уже согласовано. По данным источника, в штаб Игнашевича в Самаре войдут специалисты:Артем Булойчик и Михаил Соловей. ассистент Осинькина Сергей Булатов также останется в клубе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Игнашевич должен сменить главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после матча 11-го тура РПЛ с московским "Локомотивом". Спортивный директор самарцев Сергей Корниленко в ответ на вопрос о возможном назначении Сергея Игнашевича заявил, что впервые об этом слышит.
В ближайшем туре самарские "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина сыграют с подмосковными "Химками". После 9-ти туров в активе "Крыльев" 10 очков. Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ.
"Чемпионат": в тренерский штаб Игнашевича в "Крыльях Советов" войдут Михаил Соловей и Артем Булойчик
Экс-тренер "Балтики" Сергей Игнашевич определился со своим тренерским штабом в "Крыльях Советов".
Фото: официальный сайт "Балтики"