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Вингер "Спартака" Маркиньос не примет участие в матче с "Локомотивом"

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Вингер московского "Спартака" Маркиньос не примет участие в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
Об этом "СЭ" сообщил агент футболиста, Стефано Кастанья. Ранее 24-летний бразилец пропустил игру "Спартака" с московским "Динамо" в прошлом туре чемпионата России.

У Маркиньоса погиб отец в результате дорожно-транспортного происшествия, футболист отправился на родину.

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 28 сентября на стадионе "РЖД Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Локомотив Спартак Маркиньос
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