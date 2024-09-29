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Бубнов: для "Зенита" ничего страшного не произошло, отставание 1 очко, впереди 20 туров

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу "Краснодара" в матча 10-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" со счётом 2:0.
Фото: ФК "Зенит"
"Если оценивать по игре, то она равная была. Моментов голевых с обеих сторон мало. Причём не могу сказать, что кто-то от обороны играл: оба соперника действовали с акцентом на атаку. Матч шёл к ничейному исходу, я уже хотел было похвалить игру команд в обороне, и тут Караваев допускает грубейшую ошибку… В целом ничего страшного для команды из Санкт-Петербурга не произошло, отставание всего одно очко, впереди 20 туров. Но поражение, конечно, болезненное", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

"Краснодар" 28 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём стадионе встретился с петербургским "Зенитом". Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0. В составе "быков" отличились Кордоба и Смолов.

После десяти матчей "Краснодар", набрав 24 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Зенита" в активе осталось 23 очка, с которыми петербургский клуб расположился на третей строчке.

В следующем туре "Зенит" 5 октября на своём поле примет "Оренбург", а "Краснодар" 6 октября у себя дома встретится с подмосковными "Химками".

Александр Бубнов Зенит Краснодар
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