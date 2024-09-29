Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Урал2 тайм
СКА-Хабаровск
15:00
ТюменьНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат
Торпедо
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ШинникНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Черноморец
18:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
16:00
Астон ВиллаНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Атлетик
17:15
СевильяНе начат
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
13:30
ЛациоНе начат
Рома
16:00
ВенецияНе начат
Комо
16:00
ВеронаНе начат
Эмполи
19:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
АйнтрахтНе начат
Хоффенхайм
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
ЛионНе начат
Анже
18:00
РеймсНе начат
Нант
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Наставник "Зенита" Семак: тот фон, который был вокруг перехода Соболева, безусловно, влияет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о форварде команды Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- Конечно, непросто проходит процесс адаптации Соболева. Он длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, - передает слова Семака пресс-служба "Зенита".

Напомним, Соболев стал футболистом петербургской команды в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". 27-летний форвард провел за клуб с берегов Невы три матча в РПЛ, но не смог забить и ассистировать партнерам. Его трудовой договор с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.

"Зенит" в десяти турах набрал 23 очка и идет на третьей строчке в таблице РПЛ. Лидирует "Краснодар", у которого 24 балла. В следующем туре коллектив Сергея Семака встретится дома с "Оренбургом", матч пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.

Сергей Семак Александр Соболев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится