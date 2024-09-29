- Конечно, непросто проходит процесс адаптации Соболева. Он длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, - передает слова Семака пресс-служба "Зенита".
Напомним, Соболев стал футболистом петербургской команды в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". 27-летний форвард провел за клуб с берегов Невы три матча в РПЛ, но не смог забить и ассистировать партнерам. Его трудовой договор с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
"Зенит" в десяти турах набрал 23 очка и идет на третьей строчке в таблице РПЛ. Лидирует "Краснодар", у которого 24 балла. В следующем туре коллектив Сергея Семака встретится дома с "Оренбургом", матч пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.
Наставник "Зенита" Семак: тот фон, который был вокруг перехода Соболева, безусловно, влияет
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о форварде команды Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"