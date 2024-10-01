"У "Краснодара" в начале сезона не все было хорошо из-за отсутствия Кордобы. С Джоном и без него – это две разных команды. Сперцян только набирал форму. Видна рука Мусаева, он перестраивает команду, играет в атаку. Не удивлюсь, если "Краснодар" станет чемпионом, но им будет тяжело это сделать из-за логистики. "Зенит" – фаворит в любом случае, но "Краснодар" поборется за титул", - приводит слова Орещука "РБ Спорт".
"Краснодар" после десяти туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25, набрав 24 очка (7 побед, 3 ничьи, 0 поражений), занимает первое место в турнирной таблице. Такое же количество очков набрал московский "Локомотив", но "быки" опережают "железнодорожников" за счёт победы в личной встрече.
В следующем туре "Краснодар" на своём поле 6 октября примет подмосковные "Химки". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
Наивысшим достижением "Краснодара" в чемпионатах России является второе место. Оно было занято чёрно-зелеными в прошлом сезоне.
Орещук: из-за логистики "Краснодару" будет тяжело стать чемпионом
Футбольный агент и функционер Роман Орещук оценил шансы "Краснодара" занять первое место в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"