Стала известна оценка Захаряна за игру против "Кристал Пэлас"

Портал WhoScored оценил выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в матче пятого тура Лиги Европы между "Кристал Пэлас" и " Реалом Сосьедад" (2:1).

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Россиянин получил 7,1 балла, став четвёртым среди футболистов своей команды по этому показателю. Выше оценки оказались только у Джоба Очиенга (7,9), Мамаду-Наби Сарра (7,5) и Гонсалу Гедеша (7,4).



Захарян появился на поле с первых минут и был заменён на 76-й минуте. Голами и результативными передачами российский футболист не отметился.