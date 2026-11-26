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В плане подготовки к " Спартаку " все получили планируемую нагрузку. Ребят поддержали, они проделали большую работу, - сказал Биджиев в эфире "Матч ТВ".

Тренер остался доволен объёмом проделанной футболистами работы и рассказал, как пропущенный после перерыва мяч повлиял на ход встречи.- Нашей задачей было поменять философию в команде. Хорошо начали матч, но наложило отпечаток то, что пропустили быстрый гол во втором тайме. Немного занервничали, но затем выровняли ситуацию.В шести матчах группового этапа "Факел" заработал шесть очков и занял третье место в квартете B. Следующим соперником воронежцев в Кубке России станет "Нижний Новгород".