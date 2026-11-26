- Понятно, что ожидания от "Краснодара" были больше, победная серия из шести матчей, всё у них хорошо. Но очень жаль, что Кривцов травмировался.
С ним они не почувствовали уход Сперцяна, Никита его заменил, и заменил даже в лучшую сторону. Добавил больше креатива команде, - цитирует Первака Vprognoze.
Отставание "быков" от лидирующего в РПЛ московского "Динамо" к началу второго круга составляет пять очков. "Краснодар" с 27 баллами занимает четвёртое место, а 29 ноября сыграет на выезде с "Ростовом".