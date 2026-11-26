"Без злата 10 лет". "Зенит" опубликовал эпиграмму к матчу против ЦСКА
Петербургскмй клуб опубликовал короткое сатирическое стихотворение, посвященное предстоящей игре с ЦСКА.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала в клубном телеграм-канале короткое сатирическое стихотворение в преддверие матча против московского ЦСКА.
Игра между командами состоится в эту субботу, 28 ноября, в Москве. Центральный поединок 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.