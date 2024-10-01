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Мостовой - о стажировке в "Спартаке" Станковича: наконец-то поработаю с футбольным человеком!

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Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился планами на свою стажировку в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Моя стажировка в "Спартаке" - запрос РФС, инициатива от меня и красно-белого клуба. Мы подали запрос, клуб и Станкович согласились, да и я был заинтересован. Наконец-то поработаю с футбольным человеком! Раньше был Абаскаль, поэтому и я туда не видел смысла идти. А стажировка у Станковича - результат взаимной инициативы всех сторон", - сказал Мостовой.

В своей футбольной карьере Мостовой играл за "Спартак", в составе которого дважды становился чемпионом СССР. Также российский полузащитник выступал за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбург", а также за испанскую "Сельту", где получил прозвище "Царь". Сейчас 56-летний Мостовой проходит обучение в академии РФС по программе для профессиональных футболистов. Как сам заявил Мостовой, его стажировка в "Спартаке" должна начаться во время международной паузы в октябре.

Источник: Sport24

Александр Мостовой Спартак Деян Станкович
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