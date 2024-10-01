Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
20:45
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
Брест1 тайм
Штутгарт
1 - 1 1 1
Спарта1 тайм
Байер
22:00
МиланНе начат
Слован
22:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
22:00
ПСЖНе начат
Интер
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Боруссия Д
22:00
СелтикНе начат
ПСВ
22:00
СпортингНе начат
Барселона
22:00
Янг БойзНе начат

Радимов - о Николсоне: где его откопали-то? Он закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре нападающего "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"
"Где его (Николсона - прим.) откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" из бельгийского "Шерлеруа" зимой 2022 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 10-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 16 набранных очков. В следующем туре красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом".

Владислав Радимов Спартак Шамар Николсон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится