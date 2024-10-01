"Где его (Николсона - прим.) откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" из бельгийского "Шерлеруа" зимой 2022 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 10-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 16 набранных очков. В следующем туре красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом".
Радимов - о Николсоне: где его откопали-то? Он закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет
Фото: ФК "Спартак"