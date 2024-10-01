"Не получилось забить, вот и все. Были моменты, особенно в концовке, но не получилось. В последних матчах не хватает чуть-чуть агрессивности в атаке, надежности в обороне", - цитирует Зотова "Матч ТВ".
Сегодня, 1-го октября, "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Пиняев (дубль), Сахархизан.
После 10-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Игрок "Оренбурга" Зотов: в последних матчах нам не хватает агрессивности в атаке
Защитник "Оренбурга" Георгий Зотов высказался об игре команды.
Фото: ФК "Оренбург"