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Игрок "Оренбурга" Зотов: в последних матчах нам не хватает агрессивности в атаке

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Защитник "Оренбурга" Георгий Зотов высказался об игре команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Не получилось забить, вот и все. Были моменты, особенно в концовке, но не получилось. В последних матчах не хватает чуть-чуть агрессивности в атаке, надежности в обороне", - цитирует Зотова "Матч ТВ".

Сегодня, 1-го октября, "Оренбург" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Пиняев (дубль), Сахархизан.

После 10-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

Оренбург Георгий Зотов
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