"Просто не продлили контракт. Было неудачное время, я сыграл мало матчей из?за травмы колена. Только в концовке чемпионата восстановился. Так что у меня нет повода обижаться на клуб, я всё понимаю. Боялись, что подпишут контракт, и я травмируюсь", - цитирует Рыбуса "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Мацей Рыбус провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Ранее польский защитник выступал за московский "Локомотив", варшавскую "Легию", французский "Лион" и московский "Спартак". Всего поляк провел в Российской Премьер-Лиге 218 матчей и отметился 23-мя забитыми мячами и 28-ю голевыми передачами.
Ранее стало известно, что защитник будет выступать за медиафутбольный клуб ФК "10". В августе защитнику исполнилось 35 лет.
Рыбус - об уходе из "Рубина": у меня нет повода обижаться на клуб, я всё понимаю
Защитник Мацей Рыбус высказался об уходе из казанского "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"