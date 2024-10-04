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Гурцкая: Станковичу пришлось учить многих футболистов "Спартака" давать передачи

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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он (Станкович) возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" по окончанию сезона-2023/24. Под руководством сербского специалиста красно-белые в Российской Премьер-Лиге в первых десяти матчах выиграли 4 раза, 4 раза сыграли вничью и 2 раза проиграли. Таким образом, "Спартак" заработал 16 очков, которые позволяют москвичам в настоящее время занимать шестое место в турнирной таблице.

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России "Спартак" 4 раза выиграл и 1 раз проиграл. Следовательно, в активе красно-белых после пяти туров 12 очков, благодаря которым они гарантировали себе первое место в квартете.

5 октября в 11-м туре РПЛ "Спартак" на своём поле примет "Ростов". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Деян Станкович Тимур Гурцкая Спартак
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