"Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу", - сказал Аршавин.
В начале октября должен пройти учебно-тренировочный сбор национальной команды. По последней информации, его могут отменить, если РФС не найдет соперника для товарищеских встреч. Ранее были достигнуты договоренности с одной из азиатской команды, но в итоге потенциальные гости отказались от проведения матча.
Сообщалось, что сборная России может сыграть против сборной Медиалиги или российского клуба, но эту идею не приняли руководство РФС и тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным.
Источник: "Спорт Экспресс"
Аршавин: по моей информации, сборов национальной команды России не будет
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал организацию сборов национальной команды, которые должны пройти в октябре.
Фото: ФК "Зенит"