По информации источника, московское "Динамо" реализовало около 16 тысяч билетов на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится в воскресенье, 6 октября, на "ВТБ Арене". Начало игры в 19:00 по столичному времени. Главный арбитр – Владислав Безбородов.
Команда Марцела Лички по итогам 10 туров набрала 20 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Армейцы" с 17 набранными баллами находятся на 5-м месте.
Источник: "СЭ"
Источник: "Динамо" реализовало порядка 16 тысяч билетов на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА
Стало известно, сколько билетов продано на московское дерби между "Динамо" и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"