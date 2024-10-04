Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
3 - 1 3 1
КомоЗавершен

Источник: "Динамо" реализовало порядка 16 тысяч билетов на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стало известно, сколько билетов продано на московское дерби между "Динамо" и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" реализовало около 16 тысяч билетов на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится в воскресенье, 6 октября, на "ВТБ Арене". Начало игры в 19:00 по столичному времени. Главный арбитр – Владислав Безбородов.

Команда Марцела Лички по итогам 10 туров набрала 20 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Армейцы" с 17 набранными баллами находятся на 5-м месте.

Источник: "СЭ"

Динамо ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится