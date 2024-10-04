"Игрок завершает процесс восстановления, решение о его участии в братском дерби с ЦСКА будет принято перед игрой", - приводит слова пресс-службы "Динамо" "Чемпионат".
Встреча 11-го тура российской Премьер-лиги, в которой "Динамо" примет на своем поле ЦСКА, состоится воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Стартовый свисток главного арбитра игры Владислава Безбородова прозвучит в 19:00 по столичному времени.
В преддверии дерби "бело-голубые" набрали 20 очков в 10 матчах и занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Армейцы" набрали на три балла меньше и располагаются на пятой позиции.
В "Динамо" сообщили, что решение об участии Чавеса в дерби с ЦСКА будет принято перед игрой
В пресс-службе "Динамо" рассказали, сможет ли полузащитник Луис Чавес принять участие в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"