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Форвард "Химок" Панченко: хотим, чтобы на стадионе было как можно больше людей

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Нападающий "Химок" Кирилл Панченко высказался о посещаемости игр подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"
"Мы хотим, чтобы на стадионе было как можно больше людей, стараемся дня них. Для того чтобы болельщики приходили, нужен положительный результат", - приводит слова Панченко "Чемпионат".

По итогам 10 сыгранных туров "Химки" набрали 8 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. В этом сезоне РПЛ подмосковная команда одержала лишь одну победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

В воскресенье, 6 октября, "Химки" сыграют в гостях в рамках 11-го тура против лидера чемпионата России - "Краснодара".

Кирилл Панченко Химки
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