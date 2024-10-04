"Мы хотим, чтобы на стадионе было как можно больше людей, стараемся дня них. Для того чтобы болельщики приходили, нужен положительный результат", - приводит слова Панченко "Чемпионат".
По итогам 10 сыгранных туров "Химки" набрали 8 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. В этом сезоне РПЛ подмосковная команда одержала лишь одну победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
В воскресенье, 6 октября, "Химки" сыграют в гостях в рамках 11-го тура против лидера чемпионата России - "Краснодара".
Форвард "Химок" Панченко: хотим, чтобы на стадионе было как можно больше людей
Нападающий "Химок" Кирилл Панченко высказался о посещаемости игр подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"