Команда Мурада Мусаева провела 10 матчей в РПЛ и набрала 24 очка, клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет "Локомотив", на третьей - "Зенит".
- Да, конечно, мы отлично начали сезон, но сейчас важно не потерять фокус и концентрацию. Плохой была игра с "Ахматом" в Кубке России, нельзя показывать такой же уровень и дальше. Нужно проанализировать эту неудачу и продолжать делать то, что должны, - цитирует бразильского игрока "Краснодара" "Матч ТВ".
Са провел за "Краснодар" 10 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал три ассиста на партнеров. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
6 октября "быки" проведут встречу 11-го тура, соперником краснодарцев станет футбольный клуб "Химки".
Нападающий "Краснодара" Са: мы отлично начали сезон, но сейчас важно не потерять фокус и концентрацию
Форвард "Краснодара" Виктор Са оценил старт нового сезона для своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"