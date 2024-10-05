Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
ОренбургНе начат
Рубин
19:00
АхматНе начат
Спартак
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
СКА-ХабаровскНе начат
Урал
16:00
ТорпедоНе начат
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
14:30
ЛиверпульНе начат
Вест Хэм
17:00
ИпсвичНе начат
Арсенал
17:00
СаутгемптонНе начат
Лестер
17:00
БорнмутНе начат
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
15:00
МальоркаНе начат
Хетафе
17:15
ОсасунаНе начат
Вальядолид
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Лас-Пальмас
19:30
СельтаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат
Леганес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат
Верона
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
16:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
16:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
ХольштайнНе начат
Санкт-Паули
19:30
МайнцНе начат
Аугсбург
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
18:00
ОсерНе начат
Лилль
20:00
ТулузаНе начат
Марсель
21:45
АнжеНе начат
Ренн
22:00
МонакоНе начат

Нападающий "Краснодара" Са: мы отлично начали сезон, но сейчас важно не потерять фокус и концентрацию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Краснодара" Виктор Са оценил старт нового сезона для своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Команда Мурада Мусаева провела 10 матчей в РПЛ и набрала 24 очка, клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет "Локомотив", на третьей - "Зенит".

- Да, конечно, мы отлично начали сезон, но сейчас важно не потерять фокус и концентрацию. Плохой была игра с "Ахматом" в Кубке России, нельзя показывать такой же уровень и дальше. Нужно проанализировать эту неудачу и продолжать делать то, что должны, - цитирует бразильского игрока "Краснодара" "Матч ТВ".

Са провел за "Краснодар" 10 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал три ассиста на партнеров. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

6 октября "быки" проведут встречу 11-го тура, соперником краснодарцев станет футбольный клуб "Химки".

Виктор Са Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится