"Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень", - сказал Сёмин.
Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. После чемпионата мира 2018 года полузащитник перешел из московского клуба в "Монако". Российский футболист находится в стане монегасков с июля 2018 года, недавно с Головиным подписали новый контракт, трудовое соглашение продлили до 2029 года. В чемпионате Франции Александр забил 28 голов и 33 голевых передач в 166 матчах.
Источник: Metaratings
Сёмин: на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе
Российский тренер Юрий Сёмин высказался о полузащитнике сборной России и "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"