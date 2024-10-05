"Если они одержат 10 побед подряд, то будут претендовать [на чемпионство]. Но предпосылок к этому пока не видно (смеётся). Шанс есть всегда. Наверху таблицы все могут друг друга обыграть. Кто очков меньше потеряет, тот и будет победителем. Ничего страшного, что отрыв почти 10 очков. В прошлом году было то же самое, ведь "Зенит" чуть не обделался", - сказал Попов.
После 10 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков, отставание от лидера "Краснодара" составляет 8 баллов. В 11-м туре красно-белые примут на своем поле "Ростов", встреча состоится в эту субботу, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном, на VAR будут работать Андрей Фисенко и Игорь Демешко.
В прошлом сезоне "Спартак" завершил чемпионат на пятом месте, набрав 50 очков, отстав от первого места на 7 баллов.
Источник: Legalbet
Попов - о борьбе "Спартака" за чемпионство: ничего страшного, что отрыв почти 10 очков
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов высказался о шансах московского "Спартака" побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"