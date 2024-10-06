"Действительно один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов-на-Дону. Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь", - приводит слова пресс-службы "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что автобус с игроками "Ростова" попал в ДТП на МКАДе при выезде из Москвы. Вчера, 5-го октября, команда Валерия Карпина на выезде уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата России. Забитыми мячами отметились: Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).
После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю набранными очками, южане занимают 9-е место с 12-ю очками в своем активе.
"Никто не пострадал, всё в порядке". В "Ростове" подтвердили, что клубный автобус попал в ДТП
В пресс-службе "Ростова" рассказали о ДТП с участием клубного автобуса.
Фото: ФК "Ростов"