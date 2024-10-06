"Мехди прекрасно чувствует себя в "Динамо". Ему очень нравится Москва, он счастлив тут", - цитирует агента "РБ Спорт".
Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского "Раджа" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро, нападающий заключил контракт до лета 2029 года. Форвард провел за бело-голубых во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Агент Маухуба: Мехди очень нравится Москва, он счастлив здесь
Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего "Динамо" Мехди Маухуба, высказался об адаптации своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"